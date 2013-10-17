В Таиланде сгорел крупный торговый центр. Пожар вспыхнул, когда в магазине находились сотни человек

Новости Таиланда. В Таиланде сгорел крупный торговый центр. Произошло это на популярном у туристов острове Пхукет.

На месте ЧП работают сотни пожарных и спасателей. Детали происшествия пока неизвестны, как и нет данных о жертвах и пострадавших. Есть только свидетельства очевидцев. Они говорят, что в магазине находились до тысячи человек персонала и несколько сотен покупателей. Есть ли среди них иностранцы, уточняют.

Супермаркет практически полностью уничтожен огнем. Он был одним из самых больших на острове.

Нет достоверной информации и о причинах пожара. По предварительным данным, в здании произошло несколько взрывов. Местные СМИ пишут, что возгорание – результат короткого замыкания в проводке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.