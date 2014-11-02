В Таиланде неудачливый игрок устроил стрельбу в казино: 2 человека погибли, более 10 ранены

Новости Таиланда. В Таиланде неудачливый игрок устроил стрельбу в казино. Один из посетителей подпольного заведения на северо-востоке страны, проиграв в кости все свои деньги (а это около 300 долларов), решил взять своеобразный реванш и открыл огонь по персоналу и гостям игорного дома.

В результате 2 человека погибли, еще более десятка получили ранения различной степени тяжести. Состояние некоторых из них врачи оценивают как крайне тяжелое.

Что же до самого преступника, то ему удалось скрыться. Сейчас мужчину ищет полиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.