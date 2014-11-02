Прямой эфир

В Таиланде неудачливый игрок устроил стрельбу в казино: 2 человека погибли, более 10 ранены

02 ноября 2014 13:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Таиланда. В Таиланде неудачливый игрок устроил стрельбу в казино. Один из посетителей подпольного заведения на северо-востоке страны, проиграв в кости все свои деньги (а это около 300 долларов), решил взять своеобразный реванш и открыл огонь по персоналу и гостям игорного дома.

В результате 2 человека погибли, еще более десятка получили ранения различной степени тяжести. Состояние некоторых из них врачи оценивают как крайне тяжелое.

Что же до самого преступника, то ему удалось скрыться. Сейчас мужчину ищет полиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Стрельба

Другие новости рубрики

Все новости
Вооруженное ограбление в Орше: ранен продавец
31 октября 2014 17:43

Вооруженное ограбление в Орше: ранен продавец

Актер Марат Башаров избил племянницу Эммануила Виторгана до состояния комы
31 октября 2014 13:38

Актер Марат Башаров избил племянницу Эммануила Виторгана до состояния комы

В Москве обокрали дом Геннадия Хазанова: воры вынесли сейф, серебряную посуду и наручные часы
30 октября 2014 15:08

В Москве обокрали дом Геннадия Хазанова: воры вынесли сейф, серебряную посуду и наручные часы