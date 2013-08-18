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В Таиланде неизвестные обстреляли машину с тремя путешественниками из России. Один из них госпитализирован

18 августа 2013 15:24
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Новости Таиланда. В Таиланде в серьёзный переплёт попали российские туристы. На  острове Пхукет неизвестные обстреляли машину с тремя гражданами России.

Путешественники на арендованном автомобиле ехали вдоль пляжа, как вдруг услышали выстрел. Огонь открыли мотоциклисты, проезжающие рядом.

Пуля ранила молодого человека, находящегося  на заднем сидении. Его срочно доставили в госпиталь и сделали операцию. По словам медиков, сейчас его жизнь вне опасности. Полиция Таиланда выясняет обстоятельства происшествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Туризм

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