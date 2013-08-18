В Таиланде неизвестные обстреляли машину с тремя путешественниками из России. Один из них госпитализирован

Новости Таиланда. В Таиланде в серьёзный переплёт попали российские туристы. На острове Пхукет неизвестные обстреляли машину с тремя гражданами России.

Путешественники на арендованном автомобиле ехали вдоль пляжа, как вдруг услышали выстрел. Огонь открыли мотоциклисты, проезжающие рядом.

Пуля ранила молодого человека, находящегося на заднем сидении. Его срочно доставили в госпиталь и сделали операцию. По словам медиков, сейчас его жизнь вне опасности. Полиция Таиланда выясняет обстоятельства происшествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.