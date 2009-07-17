В связи с «гибелью» «Булавы» российские спецслужбы ищут диверсантов

Напомним, 15 июля в рамках летно-конструкторских испытаний комплекса был произведён пуск баллистической ракеты, однако «из-за нештатного срабатывания первой ступени ракета самоликвидировалась».

Очередная неудача при испытаниях ракетного комплекса «Булава» могла быть вызвана тем, что у ракеты прогорел корпус, сообщает источник в оборонно-промышленном комплексе. Из-за этого изменилась траектория полета, и автоматика выдала команду на самоликвидацию, разъясняет версию «Интерфакс».



Тем временем спецслужбы проверяют версию о возможной диверсии, сообщил РИА «Новости» источник в компетентных органах. – Дефектная деталь может попасть в ракету из-за отсутствия эффективного контроля за качеством со стороны либо завода-изготовителя, либо при непосредственной сборке ракеты, – пояснил он. Даже если дефектные детали попали в технологическую цепочку из-за преступной халатности, это могут расценить как диверсию.