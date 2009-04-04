В Свислочи утонул парень

Разгорячённые весенним солнцем двое молодых людей поспорили: кто быстрее переплывёт Свислочь.

Не долго думая, парни бросились в еще холодную воду. До противоположного берега смог добраться только один.

Трагический заплыв начинался на набережной реки, которая примыкает к улице Коммунистическая. Преодолев уже более половины спорного пути молодой человек начал взывать о помощи. В 16.45. тревожный сигнал поступил на пульт спасателей.

Считанные минуты – и милиция, скорая помощь, МЧС – на месте. К сожалению, к спасательным работам сразу же пришлось приступить водолазам. Речная пучина поглотила молодого человека, которому по информации очевидцев, было чуть более 20 лет.

Пока у другого берега работали водолазы, на том, откуда в последний жизненный заплыв отправился смельчак, уже собирали оставшиеся от него вещи. Парня, который сдался и почти сразу проиграл спор, опрашивает милиция.

Спасательная операция длилась около получаса. Друзья до последнего надеялись, что трагедии удастся избежать.

- Нелепая смерть. Почему он полез в воду, бог его знает. У него сразу асистолия была, - говорит Олег Пугачев, врач скорой медицинской помощи.

Асистолия – это остановка сердца. Она наступает от переохлаждения. Вода в Свислочи сейчас практически ледяная.

- Молодые люди тут на спор переплывали речку. Один переплыл – второй вот не переплыл. Обычная неосторожность, лихость. Кому это надо было? – сказал Владимир Чумаченко, следователь прокуратуры Минска.

Что подвигло парней на заплыв в центре Минска? Вопрос к более удачливому участнику спора. В момент, когда мы разговаривали с Константином, он ещё не думал о трагической развязке.

Все обстоятельства гибели молодого человека сейчас выясняет прокуратура. Свидетелями по делу проходят сразу несколько человек: вся компания, в которой возник нелепый трагический спор.