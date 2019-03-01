В Светлогорске Renault задел автобус и врезался в билборд. Водитель погиб
Новости Беларуси. 28 февраля около четырёх дня произошло смертельное ДТП в Светлогорске.
Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 29-летний парень на Renault Laguna двигался по Заводской улице в сторону трассы Р-82.
Проезжая мимо автобуса «МАЗ» с 60-летним мужчиной за рулём, Renault по касательной задел транспортное средство, после чего выехал за пределы дороги и врезался в стойку билборда.
Водитель иномарки получил несовместимые с жизнью травмы.
Как уточняет Гомельское ОУМЧС, спасатели деблокировали мужчину и передали его медикам, которые констатировали смерть молодого человека.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
Отмечается, что в автобусе были только водитель и кондуктор, которым медпомощь не потребовалась. МАЗ окончил движение по своему маршруту.
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