В Светлогорске осужден отец-педофил

Суд признал 52-летнего мужчину виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних. Педофилу назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

В октябре прошлого года в деревню Дуброва из Калинковичского района переехала семья. На первый взгляд, вполне обычная: муж, жена, трое детей. Дочери, которую женщина родила в первом браке, исполнилось 20 лет. Со вторым мужем они нажили еще двоих сыновей. Старший мальчик родился 14 лет назад с серьезными психическими отклонениями. Младшему в этом году исполнилось восемь. В июне 2010 года стало известно, что глава семьи позволяет себе такое, что выходит далеко за рамки человеческого понимания, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Ранак».



Артем Бурим, следователь прокуратуры:

Однажды соседи услышали, что из дома доносятся крики и плач сыновей (дочь к тому времени уже училась в Мозыре и с родителями не жила). Дома в это время был отец с детьми, мать ушла на вечернюю дойку. По характеру криков детей и мужчины соседи решили, что там происходит сексуальное насилие, и сообщили о своих подозрениях матери и другим родственникам. В разговоре с детьми эта версия подтвердилась. Родственники мальчиков обратились в милицию. Судебно-медицинская экспертиза показала наличие у старшего сына характерных повреждений. С детьми было сложно говорить на эту тему, но с помощью специалистов – педагогов, психологов – мы восстановили картину событий.

По статьям, которые ему вменяются (ст. 167, ч. 3 «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних» – из них самая тяжкая, – прим. ред.), предусмотрено наказание в виде от 8 до 15 лет лишения свободы. А по старому законодательству, которое действовало до 2001 года, мера наказания за подобное преступление была вплоть до смертной казни.



Следствию удалось установить и доказать только один факт насилия в отношении детей. Однако преступник в ходе допроса сознался, что еще с 1999 года он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении приемной дочери. Девушка его признание подтвердила, хотя ей очень не хотелось вспоминать эти жуткие моменты. Она была настолько запугана угрозами отчима, что молчала годами. По ее словам, однажды мать застала отчима, когда он пытался ее изнасиловать, но разбирательство закончилось семейным скандалом и прощением мужа. Мать детей утверждает, что она ничего не знала, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Ранак».