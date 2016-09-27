В Светлогорске 28-летний мужчина пытался пронести боевую гранату Ф-1 на футбольный матч

Новости Беларуси. В Светлогорске пьяный мужчина пытался пронести на стадион боевую гранату. ЧП произошло во время футбольного матча чемпионата страны среди команд 1 лиги между местным футбольным клубом «Химик» и минским «Звезда БГУ».

Милиция сработала профессионально.

Мужчина задержан, им оказался 28-летний житель Светлогорска.

Изъятая граната отправлена на экспертизу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, СТВ:

Шла пятая минута второго тайма. Гости вели с минимальным счётом, 1:0. На поле кипели страсти, фанаты поддерживали своих. Никто из присутствующих не подозревал, что в это время на стадион пытался попасть человек с боевой гранатой в кармане.

Безопасность матча в тот день обеспечивали 30 сотрудников милиции.

Как обычно, на входе в стадион проводился досмотр с использованием металлодетектора.

Дмитрий Баев, сотрудник патрульно-постовой службы полка УВД Гомельского облисполкома:

Двигался он в направлении стадиона по этой дорожке, по возвышенности. Дошёл до ступенек. Это уже вызвало на него излишнее подозрение.

С этой минуты и до момента задержания мужчина был под наблюдением сразу нескольких сотрудников милиции. На противоположном конце стадиона его уже ждали.

Максим Брокар, сотрудник патрульно-постовой службы полка УВД Гомельского облисполкома:

В левом кармане брюк обнаружили боевую гранату Ф-1. Как такового волнения не было. Мысль была только о том, чтобы эту гранату подальше стадиона, от массового мероприятия отвезти в другое, безопасное место.

Пьяный гранатоносец существенного сопротивления не оказал. Мужчина, ранее имевший административные взыскания за драку и сквернословие, сейчас рискует получить куда более существенное наказание. Изъятая у него лимонка направлена на экспертизу.

Сейчас известно, что это действительно боевая граната Ф-1, но, к счастью, с неисправным взрывателем.

По серийному номеру на чеке экспертам не сложно будет установить, из какой военной части боеприпас начал свой путь на гражданку.

Александр Добриян:

Уголовное дело в отношении жителя Светлогорска пока не возбуждалось. Окончательная правовая оценка его действиям будет дана лишь после завершения проверки. Пока же главная задача сотрудников милиции – установить, каким образом боевая граната попала на улицы мирного белорусского города.