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В стране продолжается борьба с суррогатным алкоголем

10 ноября 2006 09:00
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На днях витебские оперативники изъяли свыше тонны спиртосодержащей жидкости "Максимка".В Полоцке обнаружен подпольный цех. Импровизированный ликероводочный завод местный житель организовал прямо в своем доме. Там же хранил бутылки, пробки и поддельные акцизы. Это уже пятнадцатый подпольный цех, выявленный в этом году. Путь "теневому" алкоголю пресекли и в столичном регионе. Сколько белорусов злоупотребляют горячительным из-под полы, статистике неизвестно. Однако только за девять месяцев нынешнего года острое алкогольное отравление стало причиной гибели более двух тысяч человек, что сравнимо с населением городского поселка.
# происшествия

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