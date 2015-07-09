В Столинском районе снова горит бывший военный полигон: огнем охвачены 200 га территории

Новости Беларуси. В Столинском районе снова горит бывший военный полигон. На этот раз лесной пожар распространился на территории в 200 гектаров.

В ликвидации огня задействованы свыше полусотни человек и около двух десятков спецтехники.

Борьбу с пожаром затрудняет отсутствие подъездных путей и наличие неразорвавшихся боеприпасов. Там уже прогремело 12 взрывов. К счастью, никто не пострадал.

В прошлый раз бывший полигон горел в середине июне. Тогда пламя тушили на 150 гектарах леса. В Столинском районе сейчас пытаются локализовать еще одно крупное возгорание. Пожар площадью 80 гектаров возник возле деревни Ольманы. Тушить огонь здесь также сложно из-за труднодоступности: вокруг болота и нет дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.