В Столинском районе горит бывший военный полигон

Новости Беларуси. Жаркая пора для спасателей. Едва они успели потушить пожар в заповеднике Хойникского района, как загорелся бывший военный полигон в Столинском.

Уже произошло 7 взрывов. Огнем охвачен низовой лес на площади около сотни гектаров.

Неразорвавшиеся боеприпасы, а также отсутствие подъездных путей значительно осложняют работу спасателей. Со стихией пытаются справится и с земли и с воздуха.

Николай Юревич, начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:

Ситуация усложняется тем, что на этой территории отсутствует влажность. В прошлые годы всегда в это время стояла вода. Сегодня это сухое место. Также вызывает опасение то, что ранее на этой территории был военный полигон. И существует сегодня вероятность детонирования не разорвавшихся снарядов. Угрозы населенным пунктам нет. Мы рассчитываем, что сегодня к вечеру нам удастся локализовать и в последующем потушить указанный очаг.

Между тем специалисты всерьез намерены запретить посещение лесов по всей стране. Ситуация с пожарами крайне непростая. Причиной тому стало засушливое лето. Сейчас достаточно лишь искры, чтобы в считанные минуты разгорелось пламя.

Только в Гомельской области за сутки произошло три десятка возгораний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Юревич, начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:

Ситуация находится под контролем. У нас достаточно сил и средств. По поручению министра все лесохозяйственные работы в лесу прекращены с тем, чтобы максимально сосредоточиться на охране леса от пожаров. Однако учитывая складывающуюся обстановку, лесохозяйственные учреждения принимают инициативу с тем, чтобы запретить посещение лесов по всей территории республики.