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В Столинском районе 59-летняя бабушка уронила внука-инвалида, мальчик скончался

16 октября 2015 12:40
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Новости Беларуси. Жительница Столинского района предстанет перед судом за непреднамеренное убийство внука.

Трагедия в деревне Плотница произошла 9 августа.

В тот день вся семья – женщина-пенсионерка, ее дочь, сожитель дочери и внук – находилась дома. Как выяснилось, все взрослые употребляли спиртное. В какой-то момент бабушка взяла внука на руки –  по состоянию здоровья шестилетний мальчик не мог самостоятельно передвигаться и нуждался в постоянном уходе – и стала переносить из одной комнаты в другую.

Женщина не удержалась на ногах и ударила мальчика головой о дверь, после чего уронила на пол.

На следующий день ребенок умер от полученных травм.

В ходе следствия выяснилось, что в этой семье регулярно злоупотребляли спиртным. Односельчане неоднократно сообщали в органы местной власти о ненадлежащем уходе за ребенком. Однако реакции соответствующих служб не последовало. Прокуратурой поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

# происшествия # Убийство

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