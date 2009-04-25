В столичном доме по улице Нахимова обрушилось чердачное перекрытие (ФОТО)

На лестничной клетке образовался проем около шести квадратных метров. Оперативно прибывшие спасатели эвакуировали жильцов.

Пострадавших нет. Ведется следствие, причины обрушения выясняются. По предварительной версии, причиной обрушения стала подгнившая балка

– Вполне возможно, что обрушение произошло из-за старения строительных конструкций, – рассказал телеканалу СТВ заместитель начальника минского городского управления МЧС Андрей КРАВЧУК.

Этому двухэтажному многоквартирному дому – более 60-ти лет. И капремонт здесь не проводился ни разу. Планировалось, что на этой территории будет детальная застройка и ветхие дома уйдут под снос.



– Угрозы, что дом рухнет, не существовало. Я лично обходил верхние этажи обоих подъездов всех квартир, на данный момент, две-три квартиры надо будет отселять обязательно. Квартиры у нас есть, – отметил заместитель главы администрации Ленинского района Минска Александр КРАСУЦКИЙ.