Прямой эфир

В столичном доме по улице Нахимова обрушилось чердачное перекрытие (ФОТО)

25 апреля 2009 16:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На лестничной клетке образовался проем около шести квадратных метров. Оперативно прибывшие спасатели эвакуировали жильцов.

Пострадавших нет. Ведется следствие, причины обрушения выясняются. По предварительной версии, причиной обрушения стала подгнившая балка

– Вполне возможно, что обрушение произошло из-за старения строительных конструкций, – рассказал телеканалу СТВ заместитель начальника минского городского управления МЧС Андрей КРАВЧУК.

Этому двухэтажному многоквартирному дому – более 60-ти лет. И капремонт здесь не проводился ни разу. Планировалось, что на этой территории будет детальная застройка и ветхие дома уйдут под снос.
 
– Угрозы, что дом рухнет, не существовало. Я лично обходил верхние этажи обоих подъездов всех квартир, на данный момент, две-три квартиры надо будет отселять обязательно. Квартиры у нас есть, – отметил заместитель главы администрации Ленинского района Минска Александр КРАСУЦКИЙ.

В столичном доме по улице Нахимова обрушилось чердачное перекрытие

В столичном доме по улице Нахимова обрушилось чердачное перекрытие

В столичном доме по улице Нахимова обрушилось чердачное перекрытие

В столичном доме по улице Нахимова обрушилось чердачное перекрытие

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В фитнес-центре по проспекту Победителей произошла утечка хлора (ФОТО+ВИДЕО)
24 апреля 2009 16:58

В фитнес-центре по проспекту Победителей произошла утечка хлора (ФОТО+ВИДЕО)

24 апреля 2009 13:54

Мотоциклист протаранил «Ауди» на улице Лынькова (ФОТО)

24 апреля 2009 13:50

Милиционеры подстрелили «Опель-Кадет» под Смолевичами