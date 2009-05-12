В столице задержана крупная партия героина

Перекрыт очередной канал поставки в страну наркотических средствp>При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД и главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД задержали в Минске 32-летнего неработающего жителя Минского района, ранее судимого за кражу и хулиганство. При досмотре у него было обнаружено 186,5 грамма героина, сообщает БелТА.

По информации оперативников, наркотическое вещество доставлено из России. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Следственный отдел предварительного расследования Московского РУВД возбудил уголовное дело по ст.328, ч.3 «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 13 лет.