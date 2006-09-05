В столице задержан нелегальный продавец бриллиантов из Гвинеи

Органами предварительного расследования ГУВД Мингорисполкома возбуждено уголовное дело в отношении жителя столицы, ранее уже судимого за кражу, мошенничество и разбой, который из-под полы продал молодому минчанину 41 бриллиант за 13 тысяч долларов США. В момент совершения незаконной сделки продавец был задержан сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РУВД Минска. Торговец рассказал милиционерам, что привез бриллианты из Гвинеи на продажу. Большинство камней довольно мелкие - самый крупный величиной чуть меньше одного карата. Однако чистота и огранка делают их цену достаточно высокой: от 2 до 4,5 тысяч долларов. По предварительным оценкам специалистов, изъятые драгоценные камни весьма высокого качества и общая стоимость их превышает четверть миллиона долларов.