В столице совершено дерзкое разбойное нападение

Двое вооруженных преступников ворвались в квартиру жителей дома на улице Киселева. Связали хозяина и его сожительницу. Угрожая оружием, злоумышленники потребовали деньги и ценные вещи.

В отдел Департамента охраны Центрального района из соседней квартиры, оборудованной кнопкой тревожной сигнализации, поступил сигнал. Группа задержания без промедления прибыла на место происшествия. Преступники нанесли ранение хозяину квартиры и попытались скрыться, проникнув на крышу через люк, однако он оказался закрыт.

Потерпевший доставлен в больницу, а нападавшие - в Центральное РУВД. В отношении преступников возбуждено уголовное дело. Оба они ранее судимы: один - за разбои и грабежи, второй - за хулиганство. На этот раз задержанным грозит до пятнадцати лет лишения свободы.