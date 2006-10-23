В столице произошел крупный пожар

Предполагается, что на техническом этаже одного из подъездов загорелась электропроводка. К моменту прибытия спасателей, огонь добрался уже до четвертого этажа, однако, по словам жильцов, позднее возгорание распространилось до самого верхнего уровня.
На месте работали восемь пожарных автомобилей, и через 20 минут пожар удалось ликвидировать. Из дома эвакуировали 35 человек. Жертв удалось избежать.
Изъяты фрагменты электропроводки, будет проводиться экспертиза. Предварительная причина - старение изоляции электропроводки в этой шахте, что повлекло за собой короткое замыкание и горение изоляции, сообщили специалисты.