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В столице произошел крупный пожар

23 октября 2006 07:44
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22 октября утром в Минске горел жилой дом. Пламя охватило 12-этажку по улице Денисовская.

Предполагается, что на техническом этаже одного из подъездов загорелась электропроводка. К моменту прибытия спасателей, огонь добрался уже до четвертого этажа, однако, по словам жильцов, позднее возгорание распространилось до самого верхнего уровня.
На месте работали восемь пожарных автомобилей, и через 20 минут пожар удалось ликвидировать. Из дома эвакуировали 35 человек. Жертв удалось избежать.

Изъяты фрагменты электропроводки, будет проводиться экспертиза. Предварительная причина - старение изоляции электропроводки  в этой шахте, что повлекло за собой короткое замыкание и горение изоляции, сообщили специалисты.

# происшествия

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