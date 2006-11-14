В столице изъяты пищевые стабилизаторы неизвестного производства

В Минске снова возбуждено уголовное дело, связанное с фальсификацией продуктов питания. На сей раз, в поле зрения милиции оказалась молочная продукция.

Со склада в поселке Колодищи изъято более 5 тонн поддельных стабилизаторов, используемых в производстве детского молока и кефира, некоторых видов йогуртов, мороженого и творожных изделий.

В результате успешной оперативной работы сотрудниками столичного управления по борьбе с экономическими преступлениями выявлен поставщик. Им оказался коммерческий директор одного из унитарных предприятий. Пищевые стабилизаторы неизвестного производства под маркой германской компании "ХАН" поставлялись в течение года на предприятия молочной и хлебопекарной промышленности всей республики, в том числе расположенные в Минске.