В Столбцовском районе сгорели камеры фотофиксации скорости. Не исключён поджог

Новости Беларуси. В Столбцовском районе сгорели камеры видеорегистрации скоростного режима. ЧП случилось ночью на 281-м километре трассы М1 Брест – Минск – граница Российской Федерации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сообщение о пожаре правоохранителям поступило от сотрудников МЧС. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, совершен поджог. Действия злоумышленников могут быть расценены как преступление. Возможное наказание – до 12 лет лишения свободы.