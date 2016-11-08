В Столбцовском районе мужчина дважды за ночь попал под машину

Новости Беларуси. Трагическими стали выходные на дорогах Минской области. В Столбцовском районе в темное время суток машина наехала на пешехода – он находился на проезжей части.
И чуть позже этот же пешеход опять попал под колеса уже другого автомобиля. От полученных травм мужчина погиб.
Он не был обозначен светоотражательными элементами. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
И в Вилейском районе автомобиль сбил молодую женщину, которая шла по краю проезжей части с детской коляской.
В коляске находился 6-месячный сын женщины. В результате аварии ребенка понадобилась скорая помощь (более подробно о трагедии – здесь).
Его доставили в реанимацию, но сохранить жизнь, к сожалению, не удалось.
Ни женщина, ни коляска не были обозначены светоотражательными элементами. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.