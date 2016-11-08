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В Столбцовском районе мужчина дважды за ночь попал под машину

08 ноября 2016 14:45
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Новости Беларуси. Трагическими стали выходные на дорогах Минской области. В Столбцовском районе в темное время суток машина наехала на пешехода – он находился на проезжей части. 

И чуть позже этот же пешеход опять попал под колеса уже другого автомобиля. От полученных травм мужчина погиб. 

Он не был обозначен светоотражательными элементами. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. 

И в Вилейском районе автомобиль сбил молодую женщину, которая шла по краю проезжей части с детской коляской. 

В коляске находился 6-месячный сын женщины. В результате аварии ребенка понадобилась скорая помощь (более подробно о трагедии – здесь). 

Его доставили в реанимацию, но сохранить жизнь, к сожалению, не удалось. 

Ни женщина, ни коляска не были обозначены светоотражательными элементами. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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