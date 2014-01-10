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В США замерз Ниагарский водопад: струи воды, не долетев до дна, превратились в гигантские сосульки!

10 января 2014 12:56
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Новости США. Небывалые морозы в США привели практически к полному замерзанию одного из самых крупных водопадов мира — Ниагарского. Струи воды, не долетев до дна, превратились в гигантские сосульки. Несмотря на мороз, всё равно находятся туристы, которые,  добираются до водопада, чтобы запечатлеть это историческое событие.  Полностью Ниагарский водопад замерзал в 1848 и 1912 годах.

Жители Америки сейчас с нетерпением ждут потепления, которое синоптики обещали им в самое ближайшее время. В нескольких штатах температура воздуха опустилась до 30 градусов ниже нуля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Природные катаклизмы

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