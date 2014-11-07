В США юноша до смерти избил пятилетнего брата, приняв его за гоблина

Новости США. На слушаниях в суде убийца заявил, что расправился с ребенком, приняв его за «чудовищного гоблина».

Трагедия произошла еще в 2013 году. Мецкер-Мэдсен избил до смерти дубинкой сводного брата, игравшего в саду, а тело утопил в бассейне.

Мэдсен рассказал, что часто попадает в воображаемый мир и страдает от галлюцинаций, порожденных популярной видеоигрой.

Защита настаивает на невменяемости подсудимого. На данный момент он находится в изоляторе. Какое наказание понесет молодой человек, пока не уточняется.

Интернет-зависимость в последнее десятилетие охватила множество стран. И не удивительно, зависимость от виртуального мира формируется гораздо быстрее, чем любая другая.

У поклонника популярной он-лайн игры из Гомеля несколько лет назад появились все симптомы он-лайн «недуга». Мужчина обратился в милицию с просьбой отыскать его танк... Выяснилось, игрок потерял «экипаж машины боевой» в виртуальном пространстве. Как искали танк, вы узнаете из видео.

