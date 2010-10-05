В США водитель грузовика расстрелял случайных прохожих

Причина остановки – упавший на железнодорожные пути трактор с прицепом. За рулем оказался пьяный 25-летний водитель.
Трагедия произошла ночью четвертого октября. Когда спасатели МЧС приехали на место происшествия, мужчина уже скончался.
Заполненный до отказа сеном, бревенчатый сеносклад вспыхнул словно пороховая бочка. Пожарные расчеты были на месте спустя четверть часа. Однако огонь было уже не остановить.
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