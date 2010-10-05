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В США водитель грузовика расстрелял случайных прохожих

05 октября 2010 08:43
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По последним данным, один человек погиб, пятеро ранены.Сам преступник позже покончил с собой. Личность стрелявшего и мотивы преступления пока неизвестны.
# происшествия

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