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В США в палаточном лагере демонстрантов прогремел выстрел. Тяжело ранен 35-летний активист движения

11 ноября 2011 13:00
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Новости США. Инцидент произошел в городе Берлингтон штата Вермонт.

По неподтвержденным данным, демонстрант скончался в госпитале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия

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