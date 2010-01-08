Прямой эфир

В США в мусорном баке нашли обгорелое тело модели Playboy

08 января 2010 09:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Америку потрясла жуткая смерть еще одной модели. В мусорном банке Северного Майами было найдено обгорелое тело 26-летней Полы Сладевски – танцовщицы, ранее позировавшей для Playboy.

Труп девушки был обезображен до неузнаваемости, однако экспертам удалось идентифицировать личность Сладевски по зубам.

Пока главным подозреваемым в убийстве считается бойфренд Полы, Кевин Клайм, с которым красавица рассталась накануне трагедии. Пара приехала во Флориду на празднование Нового года. В субботу ночью их видели в ночном клубе в Северном Майами, где они поссорились и, возможно, подрались.

По словам некоего Эндрю Ли, проживающего по соседству от их дома в пригороде Лос-Анджелеса, пара жила очень мирно. Хотя родственники Сладевски настаивают на том, что в последнее время у молодых людей отношения сильно испортились, а Клайм даже разбил любовнице нос, передает CBS news.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
07 января 2010 16:48

Посетители развлекательных центров в Вильнюсе лишились пальто и шуб

07 января 2010 16:15

Двое боевиков, захватив гостиницу, почти сутки ведут бой с полицией в Индии

07 января 2010 16:09

Посетительница McDonald`s разгромила ресторан, прокляла его сотрудников, и убежала