В США в мусорном баке нашли обгорелое тело модели Playboy

Америку потрясла жуткая смерть еще одной модели. В мусорном банке Северного Майами было найдено обгорелое тело 26-летней Полы Сладевски – танцовщицы, ранее позировавшей для Playboy.

Труп девушки был обезображен до неузнаваемости, однако экспертам удалось идентифицировать личность Сладевски по зубам.

Пока главным подозреваемым в убийстве считается бойфренд Полы, Кевин Клайм, с которым красавица рассталась накануне трагедии. Пара приехала во Флориду на празднование Нового года. В субботу ночью их видели в ночном клубе в Северном Майами, где они поссорились и, возможно, подрались.

По словам некоего Эндрю Ли, проживающего по соседству от их дома в пригороде Лос-Анджелеса, пара жила очень мирно. Хотя родственники Сладевски настаивают на том, что в последнее время у молодых людей отношения сильно испортились, а Клайм даже разбил любовнице нос, передает CBS news.