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В США смерч со скорость 280 км/ч разнес в щепки несколько кварталов, где проживало 10 тысяч человек

02 марта 2012 09:08
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В США пришел сезон разрушительных торнадо. Жертвами стихии на Среднем Западе стали уже по меньшей мере 13 человек. Большинство из них погибли под обломками домов. В общей сложности было зафиксировано около двух десятков торнадо – в штатах Небраска, Канзас, Миссури, Кентукки.

Сильнее всего пострадал город Харрисбург к штате Иллинойс. Смерч обрушился на него в минувшую в среду. Скорость ветра в его эпицентре достигала 280 км/ч. Вихрь разнес в щепки несколько кварталов, где проживало 10 тысяч человек. Стихия унесла жизни шестерых местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Природные катаклизмы # Торнадо в США # Фотофакт

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