В США школьник пытался застрелиться прямо на уроке

Новости США. Попытку убийства на глазах у своих одноклассников совершил ученик одной из школ американского штата Огайо. Ученик выстрелил себе в голову.

Школьник госпитализирован. Причины поступка не уточняются. Как оружие оказалось в руках мальчика, выясняет полиция.

В американском обществе растет обеспокоенность по поводу распространения оружия среди подростков и увеличения числа случаев вооруженного насилия в детских учебных заведениях.



Напомним, неприятный инцидент произошёл вчера в одной белорусской школе. 8-классник, находясь на уроке, позвонил в свою гимназию и сообщил о заложенной бомбе. На место выехали сотрудники милиции, прибыла группа разминирования. Из школы эвакуировали больше тысячи человек. 15-летний восьмиклассник пояснил, что «заминировал» школу от безделья (смотрите видео).