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В США школьник пытался застрелиться прямо на уроке

30 апреля 2013 07:49
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Новости США. Попытку убийства на глазах у своих одноклассников совершил ученик одной из школ американского штата Огайо. Ученик выстрелил себе в голову.

Школьник госпитализирован. Причины поступка не уточняются. Как оружие оказалось в руках мальчика, выясняет полиция.

В американском обществе растет обеспокоенность по поводу распространения оружия среди подростков и увеличения числа случаев вооруженного насилия в детских учебных заведениях.

Напомним, неприятный инцидент произошёл вчера в одной белорусской школе. 8-классник, находясь на уроке, позвонил в свою гимназию и сообщил о заложенной бомбе. На место выехали сотрудники милиции, прибыла группа разминирования. Из школы эвакуировали больше тысячи человек. 15-летний восьмиклассник пояснил, что «заминировал» школу от безделья (смотрите видео).

# происшествия # Стрельба

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