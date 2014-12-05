В США правоохранитель по ошибке застрелил темнокожего мужчину

Новости США. Очередной случай полицейского насилия в США. В штате Аризона правоохранитель по ошибке застрелил темнокожего мужчину. Страж порядка заподозрил афроамериканца в торговле наркотиками.

Когда подозреваемый, у которого оказались проблемы с сердцем, потянулся к карману, чтобы достать лекарство, сотрудник полиции несколько раз выстрелил ему прямо в грудь. По словам полицейского, он подумал, что мужчина прячет оружие.

Инцидент произошел на фоне непрекращающихся в стране протестов. Тысячи людей в разных городах выступают против произвола правоохранителей. Поводами для демонстраций, периодически перерастающих в беспорядки, стали решения суда оправдать стражей порядка, виновных в убийстве афроамериканцев.

В американскую наблюдательную комиссию по гражданским искам поступило более восьми десятков жалоб о полицейском насилии, сообщили в программе Новости «25 часа» на СТВ.