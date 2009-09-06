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В США появились сумасшедшие муравьи

06 сентября 2009 12:59
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Вторжение неизвестных ранее насекомых, названных «сумасшедшими муравьями», наблюдается на юге США, пишет газета Wall Street Journal.

В отличие от обычных сородичей, «сумасшедшие» передвигаются не по дорожкам в определенном направлении, а, беспорядочно киша, покрывают сплошным ковром все, что попадается на их пути - будь то растения, животные или люди.

Местные жители Техаса и Флориды стали первыми жертвами пришельцев, которые вторгаются в дома и вызывают замыкания в электропроводке. Изгнать их достаточно трудно, американцы вынуждены покупать для обороны от «сумасшедших муравьев» химикаты на сотни долларов.

Пасечники и фермеры наиболее уязвимы перед нашествием, поскольку муравьи уничтожают посевы, пчел и птиц, которым блокируют дыхательные пути.

Предполагается, что насекомые занесены на территорию США из карибских стран. Их бурное распространение способно нанести ущерб, исчисляемый в миллиардах долларов, полагают специалисты, требующие от властей объявить войну пришельцам, сообщает Newsru.

# происшествия

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