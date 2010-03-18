В США полицейские застрелили лепрекона, грабившего банк

Двое преступников, пытавшихся ограбить банк в городе Галлатин, штат Теннесси, были убиты в перестрелке с полицией. Один из грабителей был одет в костюм лепрекона.

Преступники, личность которых на данный момент не установлена, приурочили попытку ограбления ко Дню святого Патрика. Ряженый грабитель, вооруженный крупнокалиберным пистолетом, ворвался в отделение банка First State Bank, пока напарник ждал снаружи в машине. Вскоре оба скрылись c неназванной суммой денег.

Полиция настигла машину грабителей за городом. Когда преступники, бросив автомобиль, попытались бежать, полицейские открыли огонь. В ходе перестрелки оба злоумышленника были убиты. Никто из сотрудников полиции не пострадал, а похищенные деньги были обнаружены в машине.

По словам очевидцев, грабитель в костюме лепрекона сперва вошел в расположенное поблизости отделение другого банка, но вскоре вышел, предположительно, обнаружив там слишком много людей, сообщает Lenta.ru.

Лепрекон — персонаж ирландского фольклора. Он традиционно изображается в виде небольшого коренастого человечка с бородой, одетого в зеленые башмаки, костюм и шляпу. Лепреконы являются одним из элементов празднования Дня святого Патрика, покровителя Ирландии.

Незадолго до Рождества в штате Теннесси уже было совершено похожее ограбление - 22 декабря 2009 года в столице штата Нешвилле вооруженный мужчина ограбил банк, нарядившись в костюм Санта-Клауса. Злоумышленник объяснил служащим, что деньги были нужны ему, чтобы рассчитаться с кредиторами-эльфами.