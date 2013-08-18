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В США пока никак не могут справиться с лесным пожаром. Огонь угрожает особнякам голливудских звезд – Арнольду Шварценеггеру, Тому Хэнксу и Брюсу Уиллису

18 августа 2013 15:44
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Новости США. Экстренные службы не могут пока справиться с лесным пожаром в американском штате Айдахо. Огонь полыхает неподалеку от жилых районов и угрожает особнякам голливудских звезд. Так, в опасности оказались дома Арнольда Шварценеггера, Тома Хэнкса и Брюса Уиллиса, а также сотен их соседей.

Пламя тушат и с земли и с воздуха. Но несмотря на усилия пожарных, огонь стремительно распространяется по окрестностям. Этому способствуют жара и сильный ветер. Жителей из опасных районов эвакуировали. Предположительно, причиной пожара стали гроза и удары молнии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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