В США под тяжестью снега рухнула крыша магазина одежды

Новости США. В американском штате Мичиган обрушилась крыша здания одного из известнейших магазинов по продаже брендовой одежды. Предположительно, конструкция рухнула под тяжестью снега. Из-за ЧП были закрыты расположенные неподалеку торговый центр и соседний ресторан. Персонал учреждений эвакуировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снегопады испытывают жителей уже не первый месяц. В основном от стихии страдает северо-восток страны. В десяти штатах введен режим чрезвычайного положения. Непогода привела к настоящему коллапсу. В ряде районов не работают школы и другие госучреждения. С перебоями курсирует транспорт.