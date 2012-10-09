В США победитель конкурса по поеданию тараканов скончался после состязания

Новости США. В штате Флорида победитель конкурса по поеданию тараканов скончался после окончания состязания. Конкурс проходил в минувшую пятницу в магазине по продаже рептилий в городке Дирфилд-Бич, неподалеку от Майами.

32-летней Эдвард Арчболд за четыре минуты съел несколько десятков живых тараканов и червей. Мужчина потерял сознание прямо на церемонии награждения. Все попытки врачей, прибывших на место трагедии, спасти победителя, не увенчались успехом. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия.

По мнению медиков, смерть мужчины вряд ли связана с его участием в конкурсе. Так, профессор энтомологии из Университета Калифорнии Майкл Адамс, комментируя несчастный случай, подчеркнул, что никогда не сталкивался с тем, чтобы кто-то умирал от съеденных тараканов.

Майкл Адамс, профессор энтомологии из Университета Калифорнии:

Тараканы могли быть опасны только в том случае, если они были заражены какими-то бактериями или другими возбудителями. У некоторых людей бывает аллергия на тараканов, но в тараканах или им подобных насекомых нет никаких токсинов.

Владелец магазина, в котором проходил конкурс, пояснил, что тараканы были из разряда дисковидных (употребляются в пищу по всему миру). Он уточнил, каждый участник конкурса полностью отдавал себе отчет в том, что делает, кроме того, каждый подписал документ, согласно которому подтверждал собственную ответственность за возможные последствия участия в конкурсе.

Накануне трагедии, Арчболд написал в своей странице в Facebook, что уверен в своей победе, а приз, который он получит, будет «менее значимым, чем слава, которая обрушится на него». По словам друзей, Эдвард «упорно тренировался, поедая гигантских тараканов».

В конкурсе по поеданию тараканов участники боролись за главный приз соревнований – питона из магазина-учредителя состязаний. Другие участники «соревнований» на проблемы со здоровьем не жаловались.