В США от аномальной жары за последнюю неделю погибли 13 человек

Вторая за месяц песчаная буря накрыла американский штат Аризона. Гигантское пыльное облако движется со скоростью 50 километров в час и уже поглотило Феникс - крупнейший город штата. Стихия вызвала массовые отключения электричества и задержки авиарейсов. Сложности - и в дорожном сообщении. Во многих американских штатах - другая беда. Вот уже несколько дней столбик термометра держится на отметке почти в 40 градусов. От аномальной жары только за последнюю неделю погибли 13 человек. В Мичигане и Флориде побиты температурные рекорды. А в Айове нынешняя жара стала самой продолжительной за последние 20 лет.