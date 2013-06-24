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В США оставленная без присмотра 5-летняя девочка случайно застрелилась из маминого револьвера

24 июня 2013 09:35
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Новости США. В Новом Орлеане случайно застрелилась 5-летняя девочка. Мать оставила дочь одну дома, а сама пошла в магазин за покупками. Когда вернулась, обнаружила ребенка в спальне с огнестрельным ранением головы. Медики в этой ситуации оказались бессильны. Маленькая пациентка скончалась на руках врачей.

Женщина призналась, что хранила дома револьвер. В полиции не исключают, что возможно предъявят матери обвинения в убийстве.

Вопрос об ужесточении контроля за оборотом оружия в Америке по-прежнему остается открытым. А между тем, ежегодно от пуль по недосмотру родителей в стране умирают более 100 детей, еще 3 тысячи получают ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Убийство

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