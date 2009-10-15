В США обиженные шопоголики разгромили магазин

Полиция американского штата Огайо арестовала шутницу, из-за неуместного юмора которой граждане учинили настоящий погром в магазине одежды.

В результате неудачного розыгрыша магазин верхней одежды в столице штата Огайо - Колумбусе - подвергся настоящему разграблению, передает Associated Press со ссылкой на представителя полиции Майкла Дикинса. Виновницей массовых беспорядков оказалась 44-летняя Линда Браун, которая обманула покупателей, сообщает NEWSru.com.

В минувший вторник легкомысленная дама специально наняла лимузин, на котором и подъехала к магазину Burlington Coat Factory. Внутри торгового центра она громко объявила, что оплатит все покупки стоимостью до 500 долларов. При этом она сказала, будто бы выиграла в лотерею полтора миллиона долларов.

Находившиеся в магазине покупатели немедленно устремились к кассам, причем охотников до бесплатной одежды прибывало все больше, так как обрадованные люди звонили друзьям и родственникам. В итоге внутри Burlington Coat Factory скопилось около 500 человек, около тысячи толпились снаружи. Кассиры выбивали чек за чеком, и спустя примерно час Браун заявила, что едет в банк за наличностью.

Когда женщина вернулась с пустыми руками, в магазине поняли - чеки никто не оплатит. Одновременно покупатели осознали, что их оставили без бесплатных пальто. После этого в здании универмага начался бунт, для подавления которого пришлось вызвать около двух десятков полицейских. Последствия погрома побывавший на месте событий следователь полиции Стивен Нейс сравнил с разрушениями от печально известного урагана «Катрина». Многие покупатели благополучно скрылись из магазина вместе со своей добычей. Найти этих «счастливчиков», устроивших погром, полиция не надеется.

На Линду Браун навёл полицейских водитель лимузина, который тоже решил, что не получит 900 долларов за свою работу. Теперь арестованной предстоит пройти психиатрическую экспертизу.