В США на встрече конгрессмена Габриель Гиффордс с избирателями преступник открыл огонь, погибли 6 человек

Внимание СМИ приковано к событиям в американском городе Тусон, штат Аризона.

Накануне во время встречи конгрессмена Габриель Гиффордс с избирателями, преступник открыл огонь по участникам. Погибли 6 человек, среди жертв — 9-летний ребёнок.

Ещё 12 человек госпитализированы с пулевыми ранениями, среди них и сама конгрессмен. Преступник выстрелил ей в висок. Женщина прооперирована, однако состояние её до сих пор остаётся критическим.

Нападавший, 22-летний Джаред Лаугнер, задержан. Известно, что преступник действовал не один, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».