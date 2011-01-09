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В США на встрече конгрессмена Габриель Гиффордс с избирателями преступник открыл огонь, погибли 6 человек

09 января 2011 15:17
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Внимание СМИ приковано к событиям в американском городе Тусон, штат Аризона.

Накануне во время встречи конгрессмена Габриель Гиффордс с избирателями, преступник открыл огонь по участникам. Погибли 6 человек, среди жертв — 9-летний ребёнок.

Ещё 12 человек госпитализированы с пулевыми ранениями, среди них и сама конгрессмен. Преступник выстрелил ей в висок. Женщина прооперирована, однако состояние её до сих пор остаётся критическим.

Нападавший, 22-летний Джаред Лаугнер, задержан. Известно, что преступник действовал не один, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Нападение на конгрессмена США Габриель Гиффордс

Нападение на конгрессмена США Габриель Гиффордс

Нападение на конгрессмена США Габриель Гиффордс

Нападение на конгрессмена США Габриель Гиффордс

Нападение на конгрессмена США Габриель Гиффордс

Нападение на конгрессмена США Габриель Гиффордс

# происшествия # Фотофакт

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