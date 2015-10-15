В США из-за отказа исповедаться убит 19-летний парень

Новости США. Трагедия в городе Нью-Хартфорд в штате Нью-Йорк. Члены религиозной общины избили подростков за отказ исповедоваться и хладнокровно бросили в здании. Только на следующий день 19-летнего Лукаса отвезли в больницу, где он скончался, так и не приходя в сознание.

Брат Лукаса, 17-летний Кристофер, был найден полицией в той же церкви. Юноша получил множественные травмы. Его состояние называют критическим.

Лукас и Кристофер были приглашены на индивидуальную беседу «для обсуждения их духовного состояния».

Известно, что молодых людей избивали в течение нескольких часов: кулаками, ногами и тупыми предметами. Таким образом, прихожане, среди которых и родители мальчиков, пытались «выбить» покаяние.

Майкл Инсерра, представитель полиции города Нью-Хартфорд:

Оба брата подвергались физическому наказанию в течение нескольких часов в надеждах, что каждый признается в совершенных грехах и попросит прощения.

Как сообщает CNN, церковь «Слово жизни», в которой произошла трагедия, не является церковью в привычном понимании: здание бывшей школы обнесено забором.

Жители рассказывают, что перед службой прихожане выстраивались в ряд и заходили внутрь по одному. А их службы, песнопения и танцы часто заканчивались далеко за полночь.

Родители подростков арестованы, им предъявлены обвинения в совершении убийства, в то время как другие четыре прихожанина церкви, в том числе старшая сестра погибшего, были арестованы по обвинению в физическом насилии.