В США 5-летнюю девочку забыли в работающей стиральной машине

Новости США. Полиция Штатов расследует чудовищный инцидент, произошедший в техасском городе Пасадена. Посетитель общественной прачечной случайно заметил, что в работающей стиральной машине находится ребенок.

Малышку чудом удалось спасти. Врачи уверяют: жизни ребенка уже ничего не угрожает.

Родителей девочки поблизости не оказалось. Никто не видел, как она оказалась в стиральной машине. Более того, никто не обратил внимания на то, с кем девочка пришла в прачечную.



Сотрудник прачечной:

За некоторое время до инцидента какая-то женщина подошла ко мне и сказала, что стиральная машина, в которой позже нашли девочку, неисправна. Она попросила вернуть ей деньги, после чего пошла к соседнему аппарату.

Напомним, осенью прошлого года в Китае погибли две девочки, оставленные взрослыми без присмотра. Тела малюток родители обнаружили в стиральной машине.

Причина шокирующей трагедии – неисправность стиральной машины, которая включилась сразу после того, как дети захлопнули за собой дверцу. Подробности читайте здесь.