В США 35-летний мужчина во время воскресной службы в церкви выстрелил в голову своему отчиму

Новости США. Полиция американского штата Юта арестовала преступника, который открыл огонь во время воскресной службы в церкви. Им оказался 35-летний местный житель Чарльз Ричард Дженнингс. Накануне он ворвался в собор святого Иакова и выстрелил в затылок одному из прихожан. Затем угнал припаркованный неподалеку автомобиль и попытался скрыться.

Причиной трагедии, предположительно, стал семейный конфликт. Выяснилось, что задержанный стрелял в отчима, отношения с которым у него были не из лучших.

Сейчас пострадавший находится в больнице в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.