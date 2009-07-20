В США 28-летний белорус приговорен к семи годам тюрьмы

Он обвиняется в мошенничестве с визами, уклонении от уплаты налогов и «отмывании» денег.

В США 28-летний эмигрант из Беларуси Виктор Крус приговорен судом штата Виржиния к семи годам трем месяцам тюрьмы за мошенничество с визами, уклонение от уплаты налогов и "отмывание" денег. Как сообщают американские СМИ, по окончании срока тюремного заключения Крус будет депортирован на родину.



Следствием установлено, что с 2003 по 2008 годы более 3 тыс. 800 нелегальных иммигрантов из стран бывшего СССР попали в США при помощи Круса и были устроены на работу в отели, на автомобильный завод Ford, на железнодорожную товарную станцию в Питсбурге.

По данным следствия, существовал сговор между Крусом и представителями отдельных корпораций. В частности, администрация некоторых отелей под разными предлогами отказывала американским претендентам на рабочее место, оставляя его для нелегалов из Восточной Европы. Доход Круса превысил 34 млн. долларов, с которого он не заплатил налоги в размере 7,4 млн. долларов.



Как сообщают американские СМИ, на суде белорус полностью признал себя виноватым в налоговых и визовых махинациях, отмывании денег и сговоре.

Гособвинитель запросил для Круса наказание в виде девяти лет лишения свободы, но, учитывая раскаяние белоруса и его активное сотрудничество со следствием, суд приговорил его к семи годам трем месяцам тюрьмы, сообщает БелаПАН