В США 20-летний мужчина взял в заложники сотрудников начальной школы и открыл огонь по полицейским

Новости США. В США в очередной раз нашли применение огнестрельному оружию. 20-летний мужчина устроил стрельбу в одной из начальных школ штата Джорджия. Майкл Брэндон Хилл зашел в учебное заведение, взял в заложники сотрудников и попросил вызвать полицию.

Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, преступник открыл по ним огонь из автомата «Калашникова». Офицеры стали стрелять в ответ, после чего мужчина сдался и был задержан. Никто из детей и персонала не пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мотивы преступления выясняются, однако уже стали известны некоторые подробности. Около полугода назад Хилл был арестован по подозрению в террористической угрозе. А до этого он проходил курсы «по управлению гневом». Других подробностей пока не сообщается.