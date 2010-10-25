В списке погибших от холеры в Гаити более 250 человек

Свыше трех тысяч инфицированы. Среди причин вспышки холеры эксперты называют антисанитарию и отсутствие чистой питьевой воды.

Международные гуманитарные организации обещают в ближайшее время направить дополнительные средства для обеззараживания воды. Пока же эпидемию пытаются остановить лишь простыми советами: мыть руки, пить чистую воду и своевременно обращаться в больницу. Добровольцы рассказывают людям про симптомы болезни прямо на улицах. Поскольку далеко не у всех есть радио и телевизор.

И хотя очаг эпидемии располагается к северу от столицы, власти опасаются, что болезнь может распространиться и на миллионы жителей самого Порт-о-Пренса, которые после разрушительного январского землетрясения живут в палатках. Тогда стихия унесла около 300 тысяч жизней.