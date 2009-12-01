В состав контрафактного кофе входили молотые сухие тараканы и мыши

Сотрудники милиции ликвидировали в Первоуральске подпольный цех по производству кофе «3 в 1» известной торговой марки.

Экспертиза выяснила, что продаваемая смесь содержала гораздо больше трех компонентов. Помимо кофе, сливок и сахара по пакетикам расфасовывали молотых сушеных тараканов и мышей.

«По внешним признакам определить подделку обывателям было невозможно. Кофе производилось на профессиональном оборудовании, упаковочная тара была сделана профессиональным типографским способом. Цех размещался на площади 150 квадратных метров. Сырье закупалось в Москве и доставлялось на Средний Урал», – пишет GZT.ru. При этом производство велось в жутких антисанитарных условиях.

«В порошкообразной белковой смеси с просроченным сроком годности находились трупы мелких грызунов, мышей, а также огромное количество мертвых тараканов. Все это перекручивалось в специальных станках и превращалось в коричневую массу, расфасованную в небольшие пакетики», – пояснил представитель свердловского ГУВД.

Образцы контрафактного кофе оперативники направили специалистам СЭС. По результатам экспертиз будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Вероятнее всего, это будут сразу две уголовные статьи Уголовного кодекса РФ – «Незаконное использование чужого товарного знака», которая предусматривает до 5 лет тюрьмы, и «Реализация товаров, опасных для жизни потребителей», она предусматривает до трех лет лишения свободы.