В Сомали сорвалась попытка угнать самолет: пассажиры были вооружены лучше террористов

По словам менеджера по маркетингу Daallo Airlines Ахмеда Яре, двое террористов достали оружие, чтобы захватить самолет, который совершал рейс из Босасо в Джибути.

Однако против них выступили 30 пассажиров, которые, как оказалось, были вооружены едва ли не внушительнее, отмечает NEWSru.com со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Самолет вернулся в Босасо, где после посадки полиция арестовала злоумышленников, предварительно нейтрализованных пассажирами.

В перестрелке на борту один из террористов был ранен. Утверждается, что арестованные воздушные пираты являются членами экстремистской группировки Аш-Шабаб, ведущей затяжную войну с правительственной армией за влияние в Сомали.

В Сомали царят безвластие и хаос, начиная с 1991 года, когда был свергнут диктатор Мохамед Сиад Барре. Затем страна распалась на территории влияния кланов, враждующих между собой.