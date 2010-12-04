В Солигорском районе толпа хулиганов в два часа ночи избила милиционеров

В ночь с субботы на воскресенье, 28 ноября, в посёлке Богдановка (д.Чепели Солигорского района) местные жители напали на двух сотрудников милиции. Чтобы спасти свои жизни, представителям закона пришлось применить табельное оружие.

Как рассказали корреспонденту «Кур’ера» коллеги милиционеров, в тот вечер они находились в посёлке по своим служебным обязанностям: вели наблюдение в рамках следствия. Оперативники были одеты в гражданскую одежду. Около двух часов ночи к милиционерам подошли двое местных парней и попросили закурить. Сотрудники милиции отказали в просьбе. Молодые люди ушли, но вскоре вернулись и не одни.



К оперативникам приближались около десяти человек, вооружённых колами и железными прутами. Сотрудники милиции, чтобы не допустить драки, предъявили толпе удостоверения. Но милицейские «корочки» не возымели никакого действия на распалившихся юнцов. Толпа бросилась на милиционеров. К чести последних, они под градом ударов произвели, как это велит устав, предупредительные выстрелы в воздух и только потом применили табельное оружие. Всего сотрудники милиции для усмирение толпы израсходовали 20 патронов, сообщает www.ctv.by .

Двое из нападавших были ранены: один «боец» получил двойное ранение в ногу, другой – в живот. Только получив такой отпор, толпа отступила и бросилась врассыпную. Избитые милиционеры вызвали подмогу и скорую медпомощь.

Как сообщили в Солигорском РОВД, в эту же ночь практически все участники драки были установлены и задержаны. Несколько нападавших – несовершеннолетние, один – ранее судимый.На сегодняшний день, в больнице находятся двое нападавших, получивших ранения, и сотрудник милиции с диагнозом «черепно-мозговая травма». По данному факту 28 ноября прокуратурой Солигорского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 339 УК Республики Беларусь, сообщает www.ctv.by.