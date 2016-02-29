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В Солигорском районе насмерть сбили пешехода без фликера

29 февраля 2016 10:14
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Новости Беларуси. 57-летний житель Солигорска на автомобиле «Ситроен Эвазион» сбил 46-летнего пешехода.

Как сообщает МВД, мужчина переходил проезжую часть в темное время суток, в 21.20, с нарушением правил дорожного движения – при нем не было световозвращающих элементов (фликера). Мужчина умер в больнице.

В феврале было несколько ДТП со смертельным исходом. 12 февраля в Лепеле автомобиль местного лесхоза, выехав на встречку, врезался в грузовик с молоком. Двое погибли на месте, семеро госпитализированы.

А в начале месяца в Крупском районе столкнулись два автопоезда: один мужчина скончался на месте.

# происшествия # Аварии # Авария в Минской области

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