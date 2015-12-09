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«В Солигорске вместо снега мука падает»: пользователи соцсетей о «мукаснеге»

09 декабря 2015 08:19
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Новости Беларуси. Метель разыгралась в Солигорске накануне. Улицы, автомобили и тротуары засыпал не снег, а мука.

Из-за технической неполадки во время разгрузки мука под большим давлением вырвалась из емкости и рассеялась в воздухе.

За считанные секунды мука в прямом смысле разлетелась на сотни метров.

«В Солигорске вместо снега мука падает»: пользователи соцсетей о «мукаснеге»-1



«Электронный Солигорск», городской новостной портал:
При разгрузке муки из автомобиля-муковоза, в котором находилось 14 тонн муки, сорвало люк. Так как разгрузка муки производилась под давлением, произошел выброс около 200 кг муки на территорию хлебозавода, прилегающий к ней участок проезжей части и автостоянки. Пострадавших нет. Транспортные средства, находившиеся на автостоянке, не пострадали. Технологический процесс не нарушен.

Фотографиями с места происшествия продолжают делиться пользователи социальных сетей. 

# происшествия # Фотофакт # Курьезы

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