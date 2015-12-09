«В Солигорске вместо снега мука падает»: пользователи соцсетей о «мукаснеге»

Новости Беларуси. Метель разыгралась в Солигорске накануне. Улицы, автомобили и тротуары засыпал не снег, а мука. Из-за технической неполадки во время разгрузки мука под большим давлением вырвалась из емкости и рассеялась в воздухе.





«Электронный Солигорск», городской новостной портал:

При разгрузке муки из автомобиля-муковоза, в котором находилось 14 тонн муки, сорвало люк. Так как разгрузка муки производилась под давлением, произошел выброс около 200 кг муки на территорию хлебозавода, прилегающий к ней участок проезжей части и автостоянки. Пострадавших нет. Транспортные средства, находившиеся на автостоянке, не пострадали. Технологический процесс не нарушен.