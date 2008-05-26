В Солигорске расследуют причины падения башенного крана

Причиной обрушения специалисты называют пресловутый человеческий фактор. По предварительной информации, машинист управлял краном с выносного пульта, находясь на земле, что допускается лишь в исключительных случаях.
Из служителей и прихожан костела никто не пострадал, но храм временно закрыли. Крановщик к медикам не обращался, но своей версией произошедшего делиться не стал и при появлении камеры поспешил удалиться. По данным Госпроматомнадзора, экспертиза, проводившаяся сразу после аварии, обнаружила в крови рабочего алкоголь.