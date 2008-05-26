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В Солигорске расследуют причины падения башенного крана

26 мая 2008 16:47
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35-метровая конструкция рухнула на крышу католического храма. Костел расположен рядом со строительной площадкой. Лишь по случайности жертв удалось избежать.

Причиной обрушения специалисты называют пресловутый человеческий фактор. По предварительной информации, машинист управлял краном с выносного пульта, находясь на земле, что допускается лишь в исключительных случаях.

Из служителей и прихожан костела никто не пострадал, но храм временно закрыли. Крановщик к медикам не обращался, но своей версией произошедшего делиться не стал и при появлении камеры поспешил удалиться. По данным Госпроматомнадзора, экспертиза, проводившаяся сразу после аварии, обнаружила в крови рабочего алкоголь.

# происшествия # Башенный кран

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