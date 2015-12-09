Прямой эфир

В Солигорске прилегающую к хлебозаводу улицу засыпало мукой

09 декабря 2015 14:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Происшествие из разряда курьезных произошло в Солигорске. Одну из улиц вблизи местного хлебозавода накрыло белым покрывалом. Причиной стал не снег, а мука. На территории местного филиала Борисовского комбината хлебопродуктов при разгрузке муки из автомобиля сорвало люк. Так как разгрузка продукта осуществлялась под давлением, произошел выброс около 200 кг муки на территорию предприятия и прилегающий участок проезжей части и автостоянки.

Потерпевших нет. Транспортные средства тоже не пострадали. Технологический процесс не нарушен. Всего в муковозе находилось 14 тонн муки. Так что материальный ущерб для производства нанесен незначительный, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Предприятия Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Очень любит криминальные сериалы»: 77-летняя пенсионерка с палкой напала на почтальона
09 декабря 2015 14:55

«Очень любит криминальные сериалы»: 77-летняя пенсионерка с палкой напала на почтальона

Гродно: при пожаре в мусорокамере погиб 50-летний мужчина
09 декабря 2015 14:01

Гродно: при пожаре в мусорокамере погиб 50-летний мужчина

Почти 200 тысяч кубометров угольной породы обрушились на бульдозер и два экскаватора в Кемеровской области: 2 человека погибли
09 декабря 2015 13:24

Почти 200 тысяч кубометров угольной породы обрушились на бульдозер и два экскаватора в Кемеровской области: 2 человека погибли