В Солигорске прилегающую к хлебозаводу улицу засыпало мукой

Новости Беларуси. Происшествие из разряда курьезных произошло в Солигорске. Одну из улиц вблизи местного хлебозавода накрыло белым покрывалом. Причиной стал не снег, а мука. На территории местного филиала Борисовского комбината хлебопродуктов при разгрузке муки из автомобиля сорвало люк. Так как разгрузка продукта осуществлялась под давлением, произошел выброс около 200 кг муки на территорию предприятия и прилегающий участок проезжей части и автостоянки.

Потерпевших нет. Транспортные средства тоже не пострадали. Технологический процесс не нарушен. Всего в муковозе находилось 14 тонн муки. Так что материальный ущерб для производства нанесен незначительный, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.